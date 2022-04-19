В ЮНІСЕФ назвали кількість українців, у яких проблеми з питною водою

Подача води порушена / Фото: Колаж: Сьогодні

У результаті інтенсивних бойових дій в Україні російські окупанти руйнують мережі водо- та електропостачання. Загалом 6 млн людей щодня ведуть боротьбу за доступ до питної води.

Про це йдеться на сторінці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні у Twitter.

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"Більш ніж місяць інтенсивних бойових дій в Україні призвели до руйнування мереж водопостачання та електричних мереж, у результаті чого понад 4,6 млн осіб залишилися з обмеженим доступом до води. Загалом понад 6 млн людей в Україні щодня борються, аби мати питну воду, яка є однією з найважливіших потреб людини", – повідомляє фонд.

Окупанти залишили десятки міст без питної води

Через вторгнення Росії десятки міст, де проживають мільйони українців, позбавлені доступу до питної води. Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова в своєму Telegram-каналі.

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"Війна частково або повністю позбавила доступу до питної води мешканців Маріуполя, Миколаєва, Харкова, Охтирки, Ізюма, Макарова, Пологів, Василівки, Оріхова, Гуляйполя, Чернігова, Тростянця та багатьох інших населених пунктів. Лише у Донецькій області 200 тисяч осіб не мають доступу до води", – розповіла вона.

Як наголосила омбудсмен, зі збільшенням масштабів зіткнень існує загроза, що найближчими тижнями Донецька область може бути повністю відключена від водопостачання.

Денісова зазначила, що Росія порушує право громадян України на доступ до питної води, закріплене у резолюції Генеральної Асамблеї ООН та резолюції Ради ООН з прав людини. Також дії агресора є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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