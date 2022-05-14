В Україні випустили гральні карти з воєнними злочинцями РФ (фото)

Валерій Залужний презентував гральні карти з російськими військовими злочинцями та пропагандистами / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські волонтери за підтримки військового керівництва країни випустили дві колоди гральних карт з зображенням російських воєнних злочинців, політиків та пропагандистів. Зокрема, в колоді є командувач так званою "спецоперацією РФ в Україні" генерал Олександр Дворніков.

Про це повідомив у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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"Рівно 20 років тому, у 2002 році, Центральне командування армії США випустило список розшукуваних воєнних злочинців у вигляді колоди карт, граючи в які військові США запам'ятовували свої цілі. У 2022 році волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжили цю традицію та за підтримки військового керівництва України, зокрема, і моєї, випустили дві колоди карт воєнних злочинців РФ та російських політиків і пропагандистів", – написав Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, "спільними зусиллями військових та волонтерів, зусиллями всіх людей доброї волі світу карта рашизму буде неодмінно битою, як на полі бою, так і в інформаційній площині".

Нагадаємо, що в 2014 році волонтери створили подібну колоду карт "Бий падлюку", персонажами якої були ватажки бойовиків "ЛДНР". Колоду кілька разів перевидавали, оскільки її персонажі – зокрема Олександр Захарченко, "Гіві", "Моторола" та інші – дуже швидко гинули.

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ЗСУ винищують російських генералів за допомогою розвідки США

США забезпечують Україну розвідданими про війська РФ, що дозволило ЗСУ ліквідувати багатьох російських генералів.

10 травня глава розвідувального управління Пентагону Скотт Берр'є доповів комітету збройних сил Сенату США, що Україна за час бойових дій знищила від "восьми до десяти" російських генералів.

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Військовий експерт Олег Жданов пояснює такі успіхи ЗСУ тим, що вищому російському командуванню часто доводиться особисто перебувати на лінії фронту, щоб контролювати бійців.