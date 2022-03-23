У Тростянці окупанти змушують йти пішки до РФ і не дають ховати померлих (відео)

Тростянець обстрілюють російські окупанти. Фото: "СтопКор", колаж "Сьогодні"

У Тростянці Сумської області, де продовжуються масові обстріли через агресію РФ, люди живуть без води, світла та ліків. Також небезпечно виходити надвір, оскільки російські окупанти можуть розстріляти.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Жінки народжують удома, а загиблих не дають поховати

За його словами, російські окупанти не дають можливості ховати померлих та загиблих. Жінкам доводиться народжувати дітей прямо вдома, тому що неможливо дістатися до лікарні. Варто зазначити, що місцеву лікарню неодноразово обстрілювали.

Крім того, окупанти викрали останній автомобіль екстреної медичної допомоги і тепер людям неможливо надати медичну допомогу.

Бої продовжуються

Наразі бої у Тростянці продовжуються. З цієї причини спалахнула масштабна пожежа, але її неможливо погасити, оскільки рятувальники не можуть дістатися місця горіння через обстріли.

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Люди сидять без газу

Живицький додав, що на Сумщині під час обстрілів було пошкоджено газопровід і тепер 20-25 тисяч людей залишаються без постачання газу.

Окупанти змушують йти пішки до РФ

За словами Живицького, по селах Краснопільської громади Сумської області окупанти ходять по будинках, забирають мобільні телефони, рушниці у мисливців, займають школи, а людей виганяють прямо на вулицю. Також вороги змушують людей пішки йти до Росії, але місцеві відмовляють під загрозою розправи.

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У Тростянці окупанти знову відкрили вогонь – почалася пожежа

У Тростянці Сумської області російські окупанти б'ють із артилерії, а ЗСУ продовжують бити ворогів. Місцевих жителів попросили закрити вікна та спуститися в укриття. Про це повідомили у Сумській обласній військово-цивільній адміністрації.

"23:40, 22.03.2022. Місто Тростянець. Тривають бої та артилерійські обстріли. Почалася пожежа. Закрити вікна та перебувати в укритті!" – сказано у повідомленні.

У Тростянець зайшло сотні одиниць техніки окупантів

Сотні одиниць російської військової техніки прибуло у місто Тростянець, що в Сумській області. Танки стоять посеред міста, хаотично стріляють по житловому сектору. Вдарили по території колишнього заводу. На місці загинуло троє, включаючи підлітка 14 років.

Крім цього, військові РФ хаотично стріляють у приватні будинки та не звертають уваги на людей.