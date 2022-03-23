В Тростянце оккупанты заставляют идти пешком в РФ и не дают хоронить умерших (видео)

Тростянец обстреливают российские оккупанты. Фото: "СтопКор", коллаж "Сегодня"

В Тростянце Сумской области, где продолжаются массовые обстрелы из-за агрессии РФ, люди живут без воды, света и лекарств. Также опасно выходить на улицу, поскольку российские оккупанты могут расстрелять.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

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Женщины рожают дома, а погибших не дают похоронить

По его словам, российские оккупанты не дают возможности хоронить умерших и погибших. Женщинам приходится рожать детей прямо дома, так как невозможно добраться до больницы. Стоит отметить, что местную больницу неоднократно обстреливали.

Кроме того, оккупанты угнали последний автомобиль экстренной медицинской помощи и теперь людям невозможно оказать медпомощь.

Бои продолжаются

Сейчас бои в Тростянце продолжаются. По этой причине вспыхнул масштабный пожар, но его невозможно погасить, так как спасатели не могут добраться до места горения из-за обстрелов.

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Люди сидят без газа

Живицкий добавил, что в Сумской области во время обстрелов был поврежден газопровод и теперь 20-25 тысяч человек остаются без поставки газа.

Оккупанты заставляют идти пешком в РФ

По словам Живицкого, по селам Краснопольской громады Сумской области оккупанты ходят по домам, забирают мобильные телефоны, ружья у охотников, занимают школы, а людей выгоняют прямо на улицу. Также враги заставляют людей пешком идти в Россию, но местные отказывают под угрозой расправы.

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В Тростянце оккупанты снова открыли огонь – начался пожар

В Тростянце Сумской области российские оккупанты бьют из артиллерии, а ВСУ продолжают бить врагов. Местных жителей попросили закрыть окна и спуститься в укрытие. Об этом сообщили в Сумской областной военно-гражданской администрации.

"23:40, 22.03.2022. Город Тростянец. Продолжаются бои и артиллерийские обстрелы. Начался пожар. Закрыть окна и находиться в укрытии!" – сказано в сообщении.

В Тростянец зашли сотни единиц техники оккупантов

Сотни единиц русской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области. Танки стоят посреди города, хаотично стреляют по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли трое, включая подростка 14 лет.

Кроме этого, военные РФ хаотично стреляют в частные дома и не обращают внимания на людей.