У Києві та ще кількох містах України прогриміли вибухи

Окупанти обстріляли міста / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

У трьох містах України ввечері 4 травня пролунали вибухи. Окупанти завдали удару по Дніпру. Крім цього, над Черкасами було чутно вибухи, працювало ППО. У Запоріжжі теж пролунали вибухи.

Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

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"Повідомляють про вибухи у Дніпрі!" – йдеться у повідомленні.

Мер Дніпра Борис Філатов у Facebook розповів, що росіяни обстріляли центр міста. Також він попросив мешканців не виходити із укриттів.

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Після цього повідомлення у Запоріжжі теж було чутно вибухи.

Пізніше стало відомо, що вибухи було чутно і в Черкасах. Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець розповів, що працює ППО. Всім черкащанам він порадив залишатися в укриттях.

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"Повідомляють про вибухи у Києві!" – пише Telegram-канал "Сьогодні".