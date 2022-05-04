В Киеве и еще нескольких городах Украины прогремели взрывы

Оккупанты обстреляли города / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В четырех городах Украины вечером 4 мая прогремели взрывы. Оккупанты нанесли удар по Днепру. Кроме этого, над Черкассами и Киевом были слышны взрывы, работало ПВО. В Запорожье тоже прогремели взрывы.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня".

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Ракеты РФ ударили по Днепру

"Сообщают о взрывах в Днепре!" - говорится в сообщении.

Мэр Днепра Борис Филатов в Facebook рассказал, что россияне обстреляли центр города. Также он попросил жителей не выходить из укрытий.

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"В Днепре обстреляли железнодорожную инфраструктуру", – сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram.

В Запорожье прогремели взрывы

После этого сообщения в Запорожье тоже были слышны взрывы.

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В Черкассах работало ПВО

Позже стало известно, что взрывы были слышны и в Черкассах. Руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал в Facebook, что работает ПВО. Всем черкащанам он порекомендовал оставаться в укрытиях.

В Киеве были взрывы

"Сообщают о взрывах в Киеве!" – пишет Telegram-канал "Сегодня".

Взрывы в Киеве, по предварительной информации, являются работой ПВО.

Также сообщили о взрывах в Броварах Киевской области.

Николаев тоже попал под обстрел оккупантов

"Взрывы в Николаеве!" - пишет Telegram-канал "Сегодня".

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