На Сумщині знайшли покинуті окупантами залишки смертельної хімзброї

У селі Сумської області знайшли зарин. Фото: колаж "Сьогодні"

У селі Білка Сумської області виявили залишки хімічної зброї– ампули зарину та інших речовин. У цьому місті були російські окупанти.

Про це повідомив мер Тростянця Юрій Бова в ефірі Українського радіо.

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"Ми знайшли в селі Білка залишки хімічної зброї – це зарин та інші речовини. Можливо, цією хімічною речовиною окупанти хотіли бити або по Києву, або Полтаві, або по іншим містах", – сказав він.

За словами мера, зараз цим займається СБУ. Крім того, у Тростянці окупанти розставили безліч розтяжок та замінували цвинтарі, лісопосадки, паркові зони та адміністративні об'єкти.

Зеленський: Путін може застосувати хімічну зброю

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що Росія може застосувати хімічну та ядерну зброю проти нашої країни. Проте, це проблема всього світу. Про це лідер України заявив в ексклюзивному інтерв'ю американському телеканалу CNN, яке буде повністю показано у неділю, 17 квітня о 9:00 за східним часом.

Як повідомляє CNN в анонсі до телеінтерв'ю, Зеленський повідомив, що Путін може вдатися або до ядерної, або до хімічної зброї, бо не цінує життя українців.

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