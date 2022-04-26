На Сумщині через обстріли окупантів запровадили нові обмеження

У чотирьох районах запровадили додаткові обмеження / Фото: Колаж: Сьогодні

У зв’язку з обстрілами окупантів в межах Охтирського, Сумського, Конотопського та Шосткинського контрольованих прикордонних районів Сумської області запроваджено додаткові тимчасові режимні обмеження. Вони діятимуть до закінчення воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

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"Зокрема, заборонено будь-яке пересування цивільних осіб у смузі місцевості вздовж державного кордону завширшки 1 км, окрім територій населених пунктів, які прилягають до державного кордону", – йдеться у повідомленні.

У межах решти території контрольованого прикордонного району (до 20 км від державного кордону) заборонено:

пересування осіб та транспортних засобів (окрім автомобілів екстреної медичної допомоги);

проведення всіх видів робіт поза населеними пунктами з 21:00 год вечора до 07:00 год ранку;

здійснення будь-яких польотів легкомоторних літальних апаратів, квадрокоптерів та інших безпілотних літальних апаратів, повітряних безмоторних засобів пересування;

рибальство, проведення різного роду відпочинку, плавання всіх видів плавзасобів на річках, озерах, інших водоймах;

пересування та перебування осіб у лісових масивах та лісосмугах (за винятком працівників відповідних установ та організацій, на яких покладено обов’язки контролю за збереженням природних ресурсів, пересування та перебування яких у лісових масивах та лісосмугах здійснювати після інформування начальників підрозділів охорони державного кордону не пізніше ніж за 2 год до початку робіт та негайного інформування після їх закінчення);

в межах контрольованих прикордонних районів заборонено ходити на полювання; носити військову форму одягу (будь-яких елементів військової форми одягу) цивільним населенням.

Росія періодично обстрілює Сумську область

Хоч війська окупантів вийшли з північних областей України на початку квітня, росіяни вдаються до провокацій, обстрілюючи прикордонні населені пункти.

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Зокрема, 23 квітня ворог ударив з артилерії по території Сумщини, пошкодивши будівлю психоневрологічного інтернату в с. Атинське та двори приватних будинків у с. Бояро-Лежачі.

Жертв не було. Живицький нагадав жителям області, що зберігається ймовірність провокацій з боку ворога.

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