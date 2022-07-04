У Слов'янську окупанти накрили вогнем французьких журналістів (відео)

Журналісти у Слов'янську мало не постраждали. Фото: колаж "Сьогодні"

Журналісти французького телеканалу "France 24" потрапили під обстріл у Слов'янську 3 липня. У цей час кореспонденти знімали сюжет. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це стало відомо на YouTube-каналі FRANCE 24.

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Подробиці

ДСНС розповіла, що роботу журналістів французького телеканалу "France 24" про українських рятувальників у Донецькій області було перервано обстрілом окупантів.

Жителі міста прийшли по воду, підвезену рятувальниками, але почався обстріл. Моменти "прильотів" зафіксували на відео.

За словами журналістів, із захопленням Лисичанська російська армія зосередиться на решті Донбасу та містах Краматорськ та Слов'янськ.

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Окупанти обстріляли з РСЗВ Краматорськ та Слов'янськ

Російські окупанти 3 липня обстріляли з реактивних систем залпового вогню міста Слов'янськ та Краматорськ Донецької області. Внаслідок обстрілів багато вбитих та поранених.

"Найбільший обстріл Слов'янська за останній час. До 15 пожеж, а також велика кількість поранених та вбитих", – повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

Речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко повідомила сайту "Суспільне", що внаслідок обстрілів Слов'янська щонайменше шестеро загиблих та 15 поранених.

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Також, за її словами, військові РФ завдали трьох ракетних ударів по Краматорську: знищено готель та пошкоджено дорогу в житловому масиві.

Своєю чергою мер Краматорська Олександр Гончаренко розповів про ситуацію в місті:

"Другий день окупанти б'ють із РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Знищують цивільну інфраструктуру і б'ють по мирному населенню. Попередньо, без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба. Будьте ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!"

Раніше ми розповідали, що місто Слов'янськ на Донбасі після захоплення Сєвєродонецька стало однією з головних цілей для російських окупантів. Війська РФ роблять спроби наступу на Слов'янському напрямку та б'ють з артилерії по житлових кварталах міста.