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У мережі показали наслідки обстрілів у Рубіжному (відео)

Марія Николаєнко
8 квітня, 14:24
Окупанти руйнують будинки та інфраструктуру в українських містах

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В інтернеті з'явилося відео, на якому видно наслідки обстрілів у місті Рубіжне Луганської області.

На відео знято зруйновані та обгорілі будинки, церкви, автомобілі.

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