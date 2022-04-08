У мережі показали наслідки обстрілів у Рубіжному (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні

В інтернеті з'явилося відео, на якому видно наслідки обстрілів у місті Рубіжне Луганської області.

На відео знято зруйновані та обгорілі будинки, церкви, автомобілі.

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Війна в Україні