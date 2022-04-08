У мережі показали наслідки обстрілів у Рубіжному (відео)

/ Фото: Колаж: Сьогодні
В інтернеті з'явилося відео, на якому видно наслідки обстрілів у місті Рубіжне Луганської області.
На відео знято зруйновані та обгорілі будинки, церкви, автомобілі.
Війна в Україні
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Внаслідок обстрілів понад 30 людей загинули та понад 100 поранених.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі знаходилися тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу до безпечніших областей України.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.
- Окупанти вже звертаються до своїх близьких із передсмертними проханнями — хочуть, щоб їхні мини не йшли до російської армії.