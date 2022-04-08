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В сети показали последствия обстрелов в Рубежном (видео)

Мария Николаенко
8 апреля, 14:24
Оккупанты разрушают дома и инфраструктуру в украинских городах

Что происходит в Рубежном после обстрелов / Фото: Коллаж: Сегодня

В интернете появилось видео, на котором видны последствия обстрелов в городе Рубежное Луганской области.

На видео засняты разрушенные и обгоревшие дома, церкви, автомобили.

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