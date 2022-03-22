У СБУ розповіли, скільки білорусів Лукашенко готовий відправити на смерть до України

Пошлють, не пошлють - знає лише Лукашенко / Колаж "Сьогодні"

Все ще зберігається ймовірність нападу військ Білорусі на Україну задля підтримки війни, яку розв'язав на нашій території міжнародний військовий злочинець Володимир Путін. Таку ймовірності не виключає Служба Безпеки України.

Про це повідомляє на своєму телеграм-каналі радник міністра МВС Антон Геращенко.

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Що відомо

"Вірогідність вторгнення Білорусі в Україну залишається досить високою. Загалом від 10 до 15 тисяч військових можуть "запустити" до нашої країни з території РБ", – йдеться у повідомленні.

Також названо ключові можливі тактичні цілі білоруських військових на Волині – це Володимирець на Рівненщині, Ковель та Луцьк.

Ситуація