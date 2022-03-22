В СБУ рассказали, сколько белорусов Лукашенко готов отправить на смерть в Украину

Все еще сохраняется вероятность нападения войск Беларуси на Украину для поддержания войны, которую развязал на нашей территории международный военный преступник Владимир Путин. Такую вероятность не исключает Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает на своем телеграм-канале советник министра МВД Антон Геращенко.

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Что известно

"Вероятность вторжения Беларуси в Украину остается достаточно высокой. В целом от 10 до 15 тысяч военных могут "запустить" в нашу страну с территории РБ", – говорится в сообщении.

Также названы ключевые возможные тактические цели белорусских военных на Волыни – это Владимирец в Ровенской области, Ковель и Луцк.

Ситуация