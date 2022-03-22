В СБУ рассказали, сколько белорусов Лукашенко готов отправить на смерть в Украину

Все еще сохраняется вероятность нападения войск Беларуси на Украину для поддержания войны, которую развязал на нашей территории международный военный преступник Владимир Путин. Такую вероятность не исключает Служба безопасности Украины.
Об этом сообщает на своем телеграм-канале советник министра МВД Антон Геращенко.
Что известно
"Вероятность вторжения Беларуси в Украину остается достаточно высокой. В целом от 10 до 15 тысяч военных могут "запустить" в нашу страну с территории РБ", – говорится в сообщении.
Также названы ключевые возможные тактические цели белорусских военных на Волыни – это Владимирец в Ровенской области, Ковель и Луцк.
Ситуация
- Геращенко напомнил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обещал своему хозяину Владимиру Путину, что его армия вторгнется в Украину не позднее 21 марта. Однако, как мы видим, не выполнил свое обещание.
- Вместо вторжения министерство обороны Республики Беларусь заявило, что отвело своих десантников от украинской границы в пункт постоянной дислокации. Однако не исключено, что этот маневр был предпринят с целью усыпить бдительность Киева.
- Ранее военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире телеканала "Украина 24", что Лукашенко намного опытней как политик, чем Путин. Он 30 лет петляет с союзным государством, и тут он будет петлять до последнего, чтобы не влезть в эту войну.
- 16 марта была отмечена провокация, которая должны была побудить Лукашенко втянуться в эту войну. Появилось сообщение, что в ряде белорусских городов вблизи границы с Украиной были слышны звуки взрывов. Не исключалось, что по территории Беларуси нанесли удары российские войска с территории Украины. Однако официальный Минск опроверг это.