На Рівненщині окупанти знову завдали ракетного удару по нафтобазі

На Рівненщині ракета прилетіла до нафтобази. Фото: колаж "Сьогодні"

Увечері 28 березня російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині. Інформації про постраждалих наразі немає.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

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"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхала ДСНС та хімічна лабораторія", – сказав Коваль.

Він зазначив, що повітряна тривога досі продовжується, і закликав усіх залишатися в укриттях. Інформації про загиблих чи поранених наразі немає.

Важливо додати, що в Рівному було чутно потужний вибух. Як передав місцевий житель, за 20-25 км від міста з'явився стовп диму.

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Видно стовп диму. Фото: "Сьогодні"

Ракета окупантів знищила нафтобазу на Рівненщині

Російські окупанти знищили 26 березня ракетою військову нафтобазу поблизу міста Дубно. Про це голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.

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"На жаль, база догорає. Знищення великі. Без людських жертв, але база зруйнована повністю", – сказав він.

Раніше Віталій Коваль повідомив у Telegram, що окупанти влучили ракетою у військову нафтобазу під час другої повітряної тривоги на Рівненщині.