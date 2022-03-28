На Рівненщині окупанти знову завдали ракетного удару по нафтобазі

На Рівненщині ракета прилетіла до нафтобази. Фото: колаж "Сьогодні"
Увечері 28 березня російські окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині. Інформації про постраждалих наразі немає.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Ворог завдав ракетного удару по Рівненській області. Це знову нафтобаза. На місце виїхала ДСНС та хімічна лабораторія", – сказав Коваль.
Він зазначив, що повітряна тривога досі продовжується, і закликав усіх залишатися в укриттях. Інформації про загиблих чи поранених наразі немає.
Важливо додати, що в Рівному було чутно потужний вибух. Як передав місцевий житель, за 20-25 км від міста з'явився стовп диму.
Видно стовп диму. Фото: "Сьогодні"
Ракета окупантів знищила нафтобазу на Рівненщині
Російські окупанти знищили 26 березня ракетою військову нафтобазу поблизу міста Дубно. Про це голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.
"На жаль, база догорає. Знищення великі. Без людських жертв, але база зруйнована повністю", – сказав він.
Раніше Віталій Коваль повідомив у Telegram, що окупанти влучили ракетою у військову нафтобазу під час другої повітряної тривоги на Рівненщині.
"Під час першої збито безпілотник", – сказав він.
Ситуація після ракетного обстрілу
"Пожежа на нафтобазі в місто Дубно локалізована. На місці працює 12 одиниць техніки та 65 рятувальників. Також є хімічна лабораторія ДСНС та лабораторного центра міста Рівного. Хімічний та радіаційний фон – у нормі. Цивільному населенню нічого не загрожує. Не потрібно евакуйовувати ні дітей, ні дорослих. Ситуація контрольована", – повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Не перша пожежа на нафтобазі
За місяць війни російські окупанти обстріляли нафтобази мінімум у чотирьох містах України:
25 лютого внаслідок обстрілу Харкова спалахнула нафтобаза на місцевому тракторному заводі (ХТЗ) на проспекті Індустріальний.
27 лютого російські окупанти обстріляли із ракет Васильків. Внаслідок вибуху там почалася пожежа на нафтобазі. У Мережі побоювалися, що інцидент міг стати екологічною катастрофою колосальних масштабів. 12 березня ситуація повторилася – після авіаудару знову спалахнула нафтобаза.
28 лютого військові РФ підірвали нафтобазу в Охтирці на Сумщині.
3 березня через обстріл Чернігова спалахнули резервуари з дизельним пальним. Загальний обсяг цистерн із дизпальним становив 5 тис. куб. м.
Нагадаємо, окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста. Так, внаслідок нових ракетних ударів по Львову завдано значної шкоди об'єктам інфраструктури, а українські військові звільнили Тростянець у Сумській області. "Сьогодні" розповіли про головні новини за 26 березня.