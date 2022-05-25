У РФ висунули нову умову для обміну захисників "Азовсталі"

Андрій Руденко прокоментував обмін полонених захисників Маріуполя. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко заявив, що Росія планує розглядати можливості обміну полоненими з Україною лише у випадку, якщо українських військови х засудять. За його словами, зараз немає інформації щодо можливості участі інших країн у "трибуналі" над військовими "Азова".

Про це пишуть росЗМІ.

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Крім цього, Руденко повідомив, що слова президента України Володимира Зеленського про готовність відновити переговори лише за умови повернення російських військ на позиції 24 лютого "не можна назвати конструктивними".

"Навряд чи можна оцінити цю заяву як конструктивну. Хотілося б нагадати, що Україна брала активну участь у переговорах фактично з першого дня спеціальної операції і не ставила жодних умов", — зазначив Руденко.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. Вночі проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доправлено в Оленівку. Обидва населені пункти на окупованій території.

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20 травня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що командування досі перебуває на території "Азовсталі" в Маріуполі. Однак операція з порятунку військовослужбовців триває.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та поранених. Тепер евакуйовані захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну. За словами глави держави, українські військові отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький, позивний "Орест", виклав у Twitter останні фотографії з "Азовсталі". На фото зруйнований меткомбінат, який взяв на себе удар окупантів.

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