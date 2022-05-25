В РФ выдвинули новое условие для обмена защитников "Азовстали"

Андрей Руденко прокомментировал обмен пленных защитников Мариуполя. Фото: коллаж "Сегодня"

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Россия планирует рассматривать возможности обмена пленными с Украиной только в случае, если украинские военные будут осуждены. По его словам, сейчас нет информации о возможности участия других стран в "трибунале" над военными "Азова".

Об этом пишут росСМИ.

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Помимо этого Руденко сообщил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности возобновить переговоры только при условии возвращения российских войск на позиции 24 февраля "нельзя назвать конструктивными".

"Вряд ли можно оценить это заявление как конструктивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах фактически с первого дня специальной операции и не ставила никаких условий", — отметил Руденко.

Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжелораненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

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20 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламарь записал новое видеообращение к украинцам. Он заявил, что командование до сих пор находится на территории "Азовстали" в Мариуполе. При этом операция по спасению военнослужащих продолжается.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с "Азовстали" вывезли всех гражданских, медиков и раненых. Теперь эвакуированные защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена. По словам главы государства, украинские военные получили сигнал, что у них есть полное право выйти и сохранить свои жизни.

Боец полка "Азов" Дмитрий Козацкий, позывной "Орест", выложил в Twitter последние фотографии с "Азовстали". На фото изуродованный меткомбинат, который принял на себя удар оккупантов.

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