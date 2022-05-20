"Место моей смерти и моей жизни". Последние фото азовца перед пленом

Азовец Дмитрий Казацкий показал, что осталось от Азовстали после вражеских бомбардировок оккупантами

Боец опубликовал фото из Азовстали / Фото: Коллаж: Сегодня

Боец полка "Азов" Дмитрий Казацкий, позывной "Орест" выложил в Twitter последние фотографиями с Азовстали. На фото изуродованный металл комбината, который взял на себя удар оккупантов.

"Ну вот и все. Спасибо за приют, Азовсталь – место моей смерти и моей жизни", – написал Казацкий.

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Также он отметил, что пока будет находиться в плену оставит для всеобщего обозрения фото того, что происходило в Азовстали, возможно эти фото получат какую-то премию.

"Пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", – отметил азовец.

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Эвакуация с "Азовстали"

После 82 дней обороны из занятого оккупантами Мариуполя начали эвакуировать раненых украинских военных, оборонявших завод "Азовсталь". Военное командование Украины приказало сохранить личный состав защитников. В ночь на 17 мая более 250 военных из гуманитарного коридора были выведены на неподконтрольные Украине территории.

В медицинское учреждение в Новоазовске эвакуировали 53 тяжело раненых для оказания медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Еленовку. Оба населенных пункта на оккупированной территории.

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С мариупольского металлургического завода "Азовсталь" вышли до 1700 украинских солдат. Кроме того, неизвестное количество украинских сил остается на заводе.

Кроме того, Reuters сообщало об эвакуации более 600 украинских солдат. Украинская сторона не разглашает подробности эвакуации с "Азовстали", чтобы не навредить процессу. Вероятно, Киев рассчитывает освободить защитников Мариуполя в ходе обмена пленными.