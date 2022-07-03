У РФ "гризуться" оборонка та військове керівництво: як це може допомогти Україні

Оборонні підприємства відмовляються ремонтувати техніку / Фото: Колаж: Сьогодні
У Росії оборонні підприємства відмовляються ремонтувати військову техніку, яка була пошкоджена внаслідок бойових дій в Україні. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.
За інформацією розвідки, між директорами оборонних заводів та військовим керівництвом Росії існує конфлікт, який унеможливлює відправлення нової бронетехніки до зони бойових дій в Україні.
З початку російського вторгнення наші ЗСУ знешкодили понад 40% боєздатних танків, бойових машин піхоти та бронетранспортерів лише у Південному військовому окрузі РФ, їх відновлення потрібно проводити на спеціальних ремонтних підприємствах.
"Доставляючи на ремонтні заводи пошкоджену техніку, окупанти її повністю розукомплектовують, а запчастини та агрегати продають або обмінюють на алкоголь. До заводів іноді доїжджають лише обгорілі частини БМП та танків. Водночас директори ремонтних підприємств дали вказівку працівникам не приймати техніку на ремонт. Вони мотивують це відсутністю компонентів та недостатніми сумами коштів, що надходять від військових за вже виконані роботи", – зазначили у розвідці.
Російське командування намагалося створити спеціальні ремонтні бригади, які ремонтували б техніку біля зони бойових дій, проте спроба не увінчалася успіхом через корупцію у військовому керівництві РФ, зазначили у розвідці.
Що ще дізналася розвідка України
- В окупованій Чаплинці Херсонської області проходять обшуки місцевих мешканців, окупанти все перекопують.
- За інформацією розвідки, вбитих і поранених військових РФ з острова Зміїний звозять до Криму. Одночасно евакуйовано десять тіл загиблих. Усі вони військовослужбовці частини спецзв'язку збройних сил РФ, що дислокується в окупованому Севастополі.
- Армія РФ звертається до свого командування з вимогою засекретити їхню участь у війні, яку вони розв'язали в Україні.
- Росія намагається поповнити втрати живої сили, обіцяючи контрактникам надхмарні зарплати та можливість мародерства.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список російських окупантів, які скоїли військові злочини проти українців у Київській області.