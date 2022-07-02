У Пентагоні висловилися про "крок доброї волі" Росії на Зміїному

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У Пентагоні розвіяли версію Міноборони РФ про причини відходу зі Зміїного острова. Там не вважають це "кроком доброї волі", як заявили у Росії. Про це заявив високопосадовець Міноборони США, повідомляється на сайті Пентагону.

До втечі росіян зі Зміїного призвели успішні дії українських військових, вважають у Пентагоні.

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"Ми розглядаємо цю подію як те, що українці дуже успішно чинили значний тиск на росіян, у тому числі за допомогою ракет "Гарпун", які вони нещодавно придбали та атакували корабель постачання", — сказав чиновник.

Він зазначив, що українці не дозволили росіянам поповнити запаси, що є критично важливим на такому безлюдному острові.

"Таким чином, українці дуже ускладнили росіянам підтримку там операцій і зробили їх дуже вразливими для українських ударів. Тому, звісно, Росія залишила острів", – сказав чиновник.

Результатом цього є те, що Україні набагато легше захищати Одесу і надалі мати можливість відкрити морські шляхи без контролю Росії, зазначив він.

Втеча росіян з острова Зміїний

Уранці 30 червня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що російські окупаційні війська залишили острів Зміїний у Чорному морі. Невдовзі інформацію офіційно було підтверджено. У ОК "Південь" заявили, що вночі в результаті успішно проведеного чергового етапу військової операції з завданням вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами ЗСУ по острову Зміїний, супротивник спішно евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами та залишив острів.

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Цю ж інформацію підтвердили і в Міноборони РФ, намагаючись видати її за "жест доброї волі".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що росіян прогнали з острова Зміїний артилерійські, ракетні та авіаційні удари українських військових.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому втеча росіян зі Зміїного така ж важлива, як потоплення "Москви".

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Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупанти терміново евакуювалися з острова Зміїний, знищивши військову техніку, документацію та майно. Ймовірно, вони також замінували місцевість, причал та навколишні води біля острова.

На острові після відходу окупантів було виявлено та знищено реактивну систему залпового вогню "Град", ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерна та район укриття іншої техніки.