В Пентагоне высказались о "шаге доброй воли" России на Змеином

В США объяснили бегство россиян со Змеиного / Фото: Коллаж: Сегодня

В Пентагоне развеяли версию Минобороны РФ о причинах ухода со Змеиного острова. Там не считают это "шагом доброй воли", как заявили в России. Об этом заявил высокопоставленный чиновник Минобороны США, сообщается на сайте Пентагона.

К бегству россиян со Змеиного привели успешные действия украинских военных, считают в Пентагоне.

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"Мы рассматриваем это событие как то, что украинцы очень успешно оказывали значительное давление на россиян, в том числе с помощью ракет "Гарпун", которые они недавно приобрели и атаковали корабль снабжения", — сказал чиновник.

Он отметил, что украинцы не позволили россиянам пополнить запасы, что является критически важным на таком пустынном острове.

"Таким образом, украинцы очень усложнили россиянам поддержку там операций и сделали их очень уязвимыми для украинских ударов. Поэтому, конечно, Россия покинула остров", — сказал чиновник.

Результатом этого является то, что Украине гораздо легче защищать Одессу и в будущем иметь возможность открыть морские пути без контроля России, отметил он.

Бегство россиян с острова Змеиный

Утром 30 июня нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что российские оккупационные войска покинули остров Змеиный в Черном море. Вскоре информация официально была подтверждена. В ОК "Юг" заявили, что ночью в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов ракетными и артиллерийскими подразделениями ВСУ по острову Змеиный, противник спешно эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и покинул остров.

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Эту же информацию подтвердили и в Минобороны РФ, пытаясь выдать ее за "жест доброй воли".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что россиян прогнали с острова Змеиный артиллерийские, ракетные и авиационные удары украинских военных.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему побег россиян из Змеиного такой же важный, как потопление "Москвы".

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Оперативное командование "Юг" сообщило, что оккупанты срочно эвакуировались с острова Змеиный, уничтожив военную технику, документацию и имущество. Вероятно, они также заминировали местность, причал и окрестные воды у острова.

На острове после ухода оккупантов была обнаружена и уничтожена реактивная система залпового огня "Град", еще один зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", 3 единицы бронированной и автомобильной техники, автоцистерна и район укрытия другой техники.