В ОРДЛО спалахнула нафтобаза, біля Донецька лунають вибухи (відео)

У Макіївці загорілася нафтобаза окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Донецькій області на території ОРДЛО 4 травня загорілася нафтобаза окупантів.

Про це повідомляє Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами".

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"У районі Макіївки горить нафтобаза. Також повідомляють про вибухи у районі Донецька. Орк, який покурив не в тому місці", – йдеться в повідомленні.

РФ хоче захопити два міста на Донбасі

Окупанти розгорнули великі сили на Харківщині, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу.

У Міноборони заявили, що Росія планує захопити міста Краматорськ та Сєверодонецьк, незважаючи на завзятий опір Збройних сил України.

Захоплення цих міст зміцнить російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для зусиль з відсічення українських сил у регіоні.