В ОРДЛО загорелась нефтебаза, возле Донецка раздаются взрывы (видео)

В Макеевке загорелась нефтебаза оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Донецкой области на территории ОРДЛО 4 мая загорелась нефтебаза оккупантов.
Об этом сообщает Telegram-канал "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами".
"В районе Макеевки горит нефтебаза. Также сообщают о взрывах в районе Донецка. Орк, который покурил не в том месте", – говорится в сообщении.
РФ хочет захватить два города на Донбассе
Оккупанты развернули большие силы на Харьковщине, пытаясь продвинуться в направлении северного Донбасса.
В Минобороны заявили, что Россия планирует захватить города Краматорск и Северодонецк, несмотря на упорное сопротивление Вооруженных сил Украины.
Захват этих городов укрепит российский военный контроль над северо-восточным Донбассом и станет плацдармом для усилий по отсечению украинских сил в регионе.