В Одесі пролунали потужні вибухи – подробиці

У Одесі вибух. Колаж "Сьогодні"

В Одесі 29 червня пролунав вибух. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

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Подробиці

"За попередньою інформацією, одну ракету над Одесою знищила ППО, але є і приліт", – йдеться у повідомленні.

Жителі деяких районів міста близько 13:20 чули два потужні вибухи. Як повідомляють місцеві Telegram-канали, Одеса була атакована двома снарядами, один з яких вдалося збити засобами ППО.

Одразу після повідомлень про вибух у місті пролунала повітряна тривога.

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Однак хмара диму, що піднімається над місцем влучення, свідчить не лише про "приліт", а й про можливу пожежу, яка спалахнула на місці надзвичайної події.

Жителів та гостей міста просять утриматися від фото та відеофіксації чи повідомлень про те, куди поцілила ворожа ракета, щоб не скоригувати випадково ще один постріл окупантів.

Зеленський закликав Раду Безпеки ООН покарати РФ

Президент України Володимир Зеленський виступив під час засідання Ради Безпеки ООН.

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Глава держави зазначив, що ООН має отримати юридичні права карати терористичні країни. Він закликав Раду Безпеки визнати терактом удар по Кременчуку.

"Я пропоную, щоб була заява, щоб було рішення, що це терористичний акт. І щоб це можна було розслідувати. Щоб перевірили, що це справді була атака з території Росії", – заявив президент.

Зеленський підкреслив, що якби якась організація діяла подібним чином, її вважали б за терористичну.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Зеленський показав відео удару окупантів по ТЦ у Кременчуці.

Нагадаємо, Росія атакує супутники в космосі, щоб заглушити зв'язок українським військовим.