В Одессе прогремели мощные взрывы – подробности

В Одессе взрыв. Коллаж "Сегодня"

В Одессе 29 июня раздался взрыв. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

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"По предварительной информации, одну ракету над Одессой уничтожила ПВО, но есть и прилет", – говорится в сообщении.

Жители некоторых районов города около 13:20 слышали два мощных взрыва. Как сообщают местные Telegram-каналы, Одесса была атакована двумя снарядами, один из которых удалось сбить средствами ПВО.

Сразу после сообщений о взрыве в городе прозвучала воздушная тревога.

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Однако облако дыма, поднимающееся над местом попадания, свидетельствует не только о "прилете", но и о возможном пожаре, вспыхнувшем на месте чрезвычайного происшествия.

Жителей и гостей города просят воздержаться от фото и видеофиксации или сообщений о том, куда попала вражеская ракета, чтобы не скорректировать случайно еще один выстрел оккупантов.

Зеленский призвал Совбез ООН наказать РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил во время заседания Совбеза ООН.

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Глава государства отметил, что ООН должна получить юридические права наказывать террористические страны. Он призвал Совбез признать терактом удар по Кременчугу.

"Я предлагаю, чтобы было заявление, чтобы было решение, что это террористический акт. И чтобы это можно было расследовать. Чтобы проверили, что это действительно была атака с территории России", — заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что если бы какая-либо организация действовала подобным образом, ее сочли бы террористической.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Зеленский показал видео удара оккупантов по ТЦ в Кременчуге.

Напомним, Россия атакует спутники в космосе, чтобы заглушить связь украинским военным.