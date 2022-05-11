Россия атакует спутники в космосе, чтобы заглушить связь украинским военным — The Times

Россия ведет себя все более враждебно

Российские военные нацелились на спутники / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия атакует спутники на орбите Земли. Это может глушить GPS-сигналы, использующие самолеты, корабли, автомобили и обычные смартфоны. Издание отмечает, что очевидно, что наибольшее влияние это оказывает на военных. Такую информацию опубликовало издание The Times.

Поведение Москвы в космосе становится "все более враждебным", предупредил глава космического командования США, выразив обеспокоенность по поводу частых атак на сигналы спутников GPS.

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Генерал Джеймс Дикинсон сказал, что атаки на космические возможности, такие как GPS (глобальная система позиционирования), которая используется для навигации, картографирования и хронометража, стали "частью нашей повседневной жизни людей и стран во всем мире".

Российские силы обвиняют в использовании систем подавления сигналов GPS в Украине, и эксперты говорят, что эта техника стала "распространенным инструментом в арсенале России". Украинские военные источники сообщили, что различные системы радиопомех были развернуты Россией с начала февральской войны и что первоначально они мешали коммуникациям вокруг Чернигова на севере страны.

Ситуация в Украине