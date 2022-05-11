Россия атакует спутники в космосе, чтобы заглушить связь украинским военным — The Times

Россия атакует спутники на орбите Земли. Это может глушить GPS-сигналы, использующие самолеты, корабли, автомобили и обычные смартфоны. Издание отмечает, что очевидно, что наибольшее влияние это оказывает на военных. Такую информацию опубликовало издание The Times.
Поведение Москвы в космосе становится "все более враждебным", предупредил глава космического командования США, выразив обеспокоенность по поводу частых атак на сигналы спутников GPS.
Генерал Джеймс Дикинсон сказал, что атаки на космические возможности, такие как GPS (глобальная система позиционирования), которая используется для навигации, картографирования и хронометража, стали "частью нашей повседневной жизни людей и стран во всем мире".
Российские силы обвиняют в использовании систем подавления сигналов GPS в Украине, и эксперты говорят, что эта техника стала "распространенным инструментом в арсенале России". Украинские военные источники сообщили, что различные системы радиопомех были развернуты Россией с начала февральской войны и что первоначально они мешали коммуникациям вокруг Чернигова на севере страны.
Ситуация в Украине
- На 77-е сутки противостояния Украины российскому военному вторжению противник продолжает попытки продвинуться на Слобожанском и Донецком направлениях. Наибольшую активность оккупанты проявляют на Слобожанском и Донецком направлениях.
- В Мариуполе основные усилия врага сосредотачиваются на блокировке и попытках уничтожения наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Противник продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары.
- Враг продолжает нести потери. Он дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации Генштаба, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил РФ, воюющим в Украине, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции".
- Россия планирует захватить Киев и создать новое "государственное" образование, включив его в свой состав. Оккупанты собираются инсценировать перевыборы и поставить во власть пророссийские политсилы. Об этом сообщил заместитель начальника ГОУ Генштаба ВСУ Алексей Громов.