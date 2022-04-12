На Миколаївщині російські окупанти жили в дуплі (фото)

Житло окупантів знаходилось у лісі / Колаж "Сьогодні"

Російські військові жили у дуплі в селі Кандибіне Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупантиоблаштували самостійно.

Про це повідомляє нардеп Ігор Негулевський.

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Місце, де мешкали окупанти у Миколаївській області. Фото: Ігор Негулевський.

"Реально жили в дупле. Їли тут, спали, всі обс**али в прямому і переносному сенсі. Хоча, враховуючи, що уп*рі не знають, що таке унітаз і бояться смарт-пилососів, для них дупло, мабуть, було п'ятизірковою готелем", – йдеться у повідомленні.

Місце, де мешкали окупанти у Миколаївській області. Фото: Ігор Негулевський.

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Місце, де мешкали окупанти у Миколаївській області. Фото: Ігор Негулевський.

Окупанти переодягнених у цивільних пішли в атаку на ЗСУ

У Миколаївській області російські військові переодяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, в результаті отримали вже смертельну відсіч. Втративши п'ятьох своїх, окупанти швидко втекли з поля бою.

Також повідомляється, що на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне становище та закріпитися за адміністративними кордонами Херсонської області. Спостерігаються поодинокі випадки дезертирства у підрозділах супротивника.

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