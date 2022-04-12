На Миколаївщині окупанти переодягнувшись у цивільних пішли в атаку на ЗСУ – їх ліквідували

ВСУ ліквідували п'ять оккупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Миколаївській області російські військові переодяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, у результаті отримали вже смертельну відсіч.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь" на своїй сторінці. Facebook .

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"Під'їхавши під таким прикриттям до наших позицій, окупанти спробували атакувати, але отримали гідну відсіч. Втративши п'ятьох своїх, окупанти швидко втекли з поля бою", – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що на Південнобузькому напрямку окупанти намагаються покращити тактичне становище та закріпитися за адміністративними кордонами Херсонської області. Спостерігаються поодинокі випадки дезертирства у підрозділах супротивника.

Крім того, противник не може застосовувати безпілотні літальні апарати для розвідки та коригування вогнем, тому причиною стало погіршення погодних умов.

Окупанти зазнають втрат