В Николаевской области оккупанты переодевших в гражданских пошли в атаку на ВСУ – их ликвидировали

ВСУ ликвидировали пять оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, в результате получили уже смертельный отпор.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

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"Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв пятерых своих, оккупанты быстро ушились с поля боя", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. Наблюдаются единичные случаи дезертирства в подразделениях противника.

Кроме того, противник не может применять беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огнем, этому причиной стало ухудшение погодных условий.

Оккупанты несут потери