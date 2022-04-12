В Николаевской области оккупанты переодевших в гражданских пошли в атаку на ВСУ – их ликвидировали

ВСУ ликвидировали пять оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Николаевской области российские военные переоделись в гражданских и атаковали позиции украинских военных, в результате получили уже смертельный отпор.
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.
"Подъехав под таким прикрытием к нашим позициям, оккупанты попытались атаковать, но получили достойный отпор. Потеряв пятерых своих, оккупанты быстро ушились с поля боя", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что на Южнобужском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. Наблюдаются единичные случаи дезертирства в подразделениях противника.
Кроме того, противник не может применять беспилотные летательные аппараты для разведки и корректировки огнем, этому причиной стало ухудшение погодных условий.
Оккупанты несут потери
- За минувшие сутки ВСУ уничтожили семь воздушных целей российского врага.
- Часть выведенных российских подразделений разместили на территории областей РФ, граничащих с Украиной. В Генштабе подчеркнули, что морально-психологическое состояние солдат постоянно ухудшается, они отказываются воевать против Украины.
- 11 апреля украинский защитник из ПЗРК сбил самолет российских оккупантов, после чего в окружности появился дым. Кроме того, в Луганской области наши защитники сбили вражеский самолет.
- Воины 13-го отдельного десантно-штурмового батальона имени Героя Украины полковника Тараса Сенюка 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в течение двух дней ожесточенных боев на одном из важных направлений уничтожили пять танков противника, один из них – командирский.
- Военные из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады с помощью Javelin уничтожили боевой танк РФ Т-72. От ракетного удара также был уничтожен российский экипаж без возможности идентификации.