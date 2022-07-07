У Миколаєві та області пролунали вибухи: що відомо (відео)

Стало відомо про мінімум 12 випущених ракет із боку окупантів. / Фото: Телеграф, Колаж: Сьогодні

Російські окупанти продовжують обстрілювати мирні українські міста. Сьогодні вранці, 7 липня, в Миколаєві та області пролунали вибухи.

Про це пишуть місцеві Telegram канали.

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Яка ситуація

Як зазначається, пишуть про щонайменше 12 випущених ракет.

"На відео – запуск ракет із тимчасово-окупованого Голопристанського району", – йдеться в повідомленні.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що загарбники вдарили ракетами по Сумській області Також ми писали, що в Росії закінчуються сучасні високоточні ракети.