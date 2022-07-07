В Николаеве и области прозвучали взрывы: что известно (видео)

Стало известно о минимум 12 выпущенных ракетах со стороны оккупантов. / Фото: Телеграф, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные украинские города. Сегодня утром, 7 июля, в Николаеве и области прозвучали взрывы.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Какая ситуация

Как отмечается, пишут о минимум 12 выпущенных ракетах.

"На видео – запуск ракет из временно-окупированного Голопристанского района", – говорится в сообщении.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что захватчики ударили ракетами по Сумской области. Также мы писали, что в России заканчиваются современные высокоточные ракеты.