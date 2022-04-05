РФ атакувала Рівненщину: ППО збила дві ракети

Наша ППО збила всі ворожі цілі. Фото: колаж "Сьогодні"
Українські сили ППО вночі збили дві ворожі цілі.
Про це повідомив голова Рівненської ОВ Віталій Коваль у своєму Telegram.
"Доброго ранку, Рівненська область! Вночі силами ППО збито дві ворожі цілі. Небо під контролем ЗСУ. Наближаємо перемогу", – написав він.
Ситуація на Рівненщині
- Російські окупанти знищили 26 березня військову нафтобазу поблизу міста Дубно. Про це голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив в ефірі телеканалу Еспресо.
- 28 березня на Рівненщині окупанти знову завдали ракетного удару по нафтобазі. Як передав місцевий житель, за 20-25 км від міста з'явився стовп диму.
- Через ракетний обстріл нафтобази прокуратура порушила справу за фактом екоциду. Як уточнює пресслужба Офісу генерального прокурора, пожежа на об'єкті може завдати невиправних втрат екології. Збитки оцінює спеціальна комісія.
- На Рівненщині поліцейські затримали підозрілого хлопця, який майже місяць проживав у землянці у лісі та часто їздив до населених пунктів, де ставалися авіаудари.
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