РФ атакувала Рівненщину: ППО збила дві ракети

Наша ППО збила всі ворожі цілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Українські сили ППО вночі збили дві ворожі цілі.

Про це повідомив голова Рівненської ОВ Віталій Коваль у своєму Telegram.

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"Доброго ранку, Рівненська область! Вночі силами ППО збито дві ворожі цілі. Небо під контролем ЗСУ. Наближаємо перемогу", – написав він.

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