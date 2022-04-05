РФ атаковала Ровенскую область: ПВО сбила две ракеты

Наша ПВО сбила все вражеские цели. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинские силы ПВО ночью сбили две вражеские цели.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль в своем Telegram.

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"Доброе утро, Ровенская область! Ночью силами ПВО сбиты две вражеские цели. Небо под контролем ВСУ. Приближаем победу", – написал он.

Ситуация в Ровенской области