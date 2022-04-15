У Міноборони розповіли, чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України

Ядерна зброя – останній козир Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська розвідка та іноземні партнери поки що не бачать ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

Про це 15 квітня повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна"

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"Ядерна зброя – це так званий останній козир РФ. Поки що ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки. Також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, поки що цього не підтверджують", – сказав Мотузяник.

За його словами, Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації, "зокрема, можливо, і до такого дуже негативного прецеденту".

Водночас, додав представник Міноборони, наразі українська сторона не прогнозує цього.

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Загроза ядерного удару