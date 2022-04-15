У Міноборони розповіли, чи може РФ застосувати ядерну зброю проти України

Ядерна зброя – останній козир Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні
Українська розвідка та іноземні партнери поки що не бачать ознак того, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України.
Про це 15 квітня повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу в медіацентрі "Україна"
"Ядерна зброя – це так званий останній козир РФ. Поки що ми не бачимо ознак того, що Росія може застосувати цю зброю. Таких відомостей немає у нашої розвідки. Також наші іноземні партнери та іноземні розвідки, з якими ми маємо співпрацю та обмін інформацією, поки що цього не підтверджують", – сказав Мотузяник.
За його словами, Україна має бути готова до будь-якого розвитку ситуації, "зокрема, можливо, і до такого дуже негативного прецеденту".
Водночас, додав представник Міноборони, наразі українська сторона не прогнозує цього.
Загроза ядерного удару
У Кремлі не збираються застосовувати ядерну зброю у війні з Україною, ядерного удару завдадуть лише в тому випадку, якщо "з'явиться загроза існуванню держави", заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
Генсекретар ООН заявив, що зараз не можна виключати можливості ядерної війни. Адже президент РФ уже погрожував ядерною зброєю.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розглядає різні варіанти можливих кроків у відповідь у разі розміщення озброєнь НАТО біля кордонів Росії. Не виключається варіант розміщення ядерної зброї у Білорусі.
У Пентагоні відреагували на погрози Путіна про ядерну зброю. За словами чиновника Пентагону, офіційні особи США не сумніваються у прийнятті Путіним подібних рішень. У НАТО зазначили, що готові захистити себе та союзників.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо Російська Федерація скористається ядерною зброєю, то у світі почнеться катастрофа.