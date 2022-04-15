В Минобороны рассказали, может ли РФ применить ядерное оружие против Украины

Ядерное оружие – последний козырь Путина / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинская разведка и иностранные партнеры пока не видят признаков того, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.
Об этом 15 апреля сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина"
"Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки. Также наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, пока этого не подтверждают", – сказал Мотузяник.
По его словам, Украина должна быть готова к любому развитию ситуации, "в том числе, возможно, и к такому очень негативному прецеденту".
В то же время, добавил представитель Минобороны, на данный момент украинская сторона не прогнозирует этого.
Угроза ядерного удара
В Кремле не собираются применять ядерное оружие в войне с Украиной, ядерный удар нанесут только в том случае, если "появится угроза существованию государства", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Генсекретарь ООН заявил, что сейчас нельзя исключать возможности ядерной войны. Ведь президент РФ уже угрожал ядерным оружием.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль рассматривает самые разные варианты возможных ответных шагов в случае размещения вооружений НАТО у границ России. Не исключается вариант размещения ядерного оружия в Беларуси.
- В Пентагоне отреагировали на угрозы Путина о ядерном оружии. По словам чиновника Пентагона, официальные лица США не сомневаются в принятии Путиным подобных решений. В НАТО отметили, что готовы защитить себя и союзников.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Российская Федерация воспользуется ядерным оружием, то мир будет ввергнут в катастрофу.