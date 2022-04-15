В Минобороны рассказали, может ли РФ применить ядерное оружие против Украины

Ядерное оружие – последний козырь Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинская разведка и иностранные партнеры пока не видят признаков того, что Россия может применить ядерное оружие против Украины.

Об этом 15 апреля сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в медиацентре "Украина"

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"Ядерное оружие – это так называемый последний козырь РФ. Пока мы не видим признаков того, что Россия может применить это оружие. Таких сведений нет у нашей разведки. Также наши иностранные партнеры и иностранные разведки, с которыми у нас есть сотрудничество и обмен информацией, пока этого не подтверждают", – сказал Мотузяник.

По его словам, Украина должна быть готова к любому развитию ситуации, "в том числе, возможно, и к такому очень негативному прецеденту".

В то же время, добавил представитель Минобороны, на данный момент украинская сторона не прогнозирует этого.

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