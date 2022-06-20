У мерії розповіли про наслідки ранкового обстрілу Одеси

Постраждали десятки вікон. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідок ранкового збиття ворожої ракети від вибухової хвилі постраждало близько 80 вікон.

Про це сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

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"Наші комунальні служби зранку працюють на місці, ліквідують наслідки та проводять весь необхідний ремонт", – зазначив він.

Що відомо?

Вночі була ракетна атака на Білгород-Дністровський район Одеської області, а вранці – по самій Одесі.

В обох випадках ракети вдалося збити, повідомляє оперативне командування "Південь".

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Водночас були повідомлення про стовп диму в Одесі та пошкоджену електропідстанцію.

Стріляли з берегового комплексу "Онікс" у Криму.

В офіційному повідомленні ОК "Південь" зазначають, що ворог атакує Одещину з метою тиску.

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"Ворог намагається максимально зруйнувати інфраструктуру регіонів, де не ведуться бойові дії, щоб чинити психологічний тиск на населення та підривати економічні та стратегічні резерви держави", – наголосили в ОК.

Раніше ми повідомляли, що Маляр пояснила, чому посилилися обстріли Харкова.

Також нагадаємо, в окупованому Донецьку лунають потужні вибухи – що відбувається.