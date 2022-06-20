В мэрии рассказали о последствиях утреннего обстрела Одессы

Пострадали десятки окон. Фото: коллаж "Сегодня"

В результате утреннего сбития вражеской ракеты, от взрывной волны пострадало около 80 окон.

Об этом сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"Наши коммунальные службы с утра работают на месте, ликвидируют последствия и проводят весь необходимый ремонт", – отметил он.

Что известно?

Ночью была ракетная атака на Белгород-Днестровский район Одесской области, а утром – по самой Одессе.

В обоих случаях ракеты удалось сбить, сообщает оперативное командование "Пивдень".

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В то же время были сообщения о столбе дыма в Одессе и поврежденной электроподстанции.

Стреляли из берегового комплекса "Оникс" в Крыму.

В официальном сообщении ОК "Юг" отмечает, что враг атакует Одесщину с целью давления.

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"Враг пытается максимально разрушить инфраструктуру регионов, где не ведется боевые действия, чтобы оказывать психологическое давление на население и взрывать экономические и стратегические резервы государства", – подчеркнули в ОК.

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