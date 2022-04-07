У Мелітополі окупанти викрали вже понад 100 людей – мер

Під Запоріжжям вороги окупували місто та викрадають людей / Фото: Колаж: Сьогодні
У Мелітополі російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей.
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Facebook.
"Сьогодні кількість викрадених городян колаборантами та солдатами-окупантами становить понад 100 осіб", – сказав він.
З його слів, росіяни почали викрадати викладачів Мелітопольського педагогічного університету.
Крім того, вони намагаються відновити навчання у дитячих садках, не добившись того ж від шкіл.
"Я впевнений, що цього не вийде, не захочуть директори та викладачі дитсадків бути колаборантами", – сказав Федоров.
Викрадення мера Мелітополя
- 11 березня 10 окупантів викрали мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.
- Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор.
- 17 березня стало відомо, що мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ять російських солдатів-строковиків у межах обміну полоненими. Росіяни понад п'ять днів схиляли його до співпраці.
- Президент України Володимир Зеленський привітав мера міста у відеозверненні.