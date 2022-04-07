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У Мелітополі окупанти викрали вже понад 100 людей – мер

7 квітня, 20:38
Військові РФ почали викрадати викладачів Мелітопольського педагогічного університету

Під Запоріжжям вороги окупували місто та викрадають людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Facebook.

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"Сьогодні кількість викрадених городян колаборантами та солдатами-окупантами становить понад 100 осіб", – сказав він.

З його слів, росіяни почали викрадати викладачів Мелітопольського педагогічного університету.

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Крім того, вони намагаються відновити навчання у дитячих садках, не добившись того ж від шкіл.

"Я впевнений, що цього не вийде, не захочуть директори та викладачі дитсадків бути колаборантами", – сказав Федоров.

Викрадення мера Мелітополя

  • 11 березня 10 окупантів викрали мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.
  • Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор.
  • 17 березня стало відомо, що мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на дев'ять російських солдатів-строковиків у межах обміну полоненими. Росіяни понад п'ять днів схиляли його до співпраці.
  • Президент України Володимир Зеленський привітав мера міста у відеозверненні.