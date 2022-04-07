У Мелітополі окупанти викрали вже понад 100 людей – мер

Під Запоріжжям вороги окупували місто та викрадають людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мелітополі російські окупанти та колаборанти викрали вже понад 100 людей.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в Facebook.

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"Сьогодні кількість викрадених городян колаборантами та солдатами-окупантами становить понад 100 осіб", – сказав він.

З його слів, росіяни почали викрадати викладачів Мелітопольського педагогічного університету.

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Крім того, вони намагаються відновити навчання у дитячих садках, не добившись того ж від шкіл.

"Я впевнений, що цього не вийде, не захочуть директори та викладачі дитсадків бути колаборантами", – сказав Федоров.

Викрадення мера Мелітополя