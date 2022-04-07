В Мелитополе оккупанты похитили уже более 100 человек – мэр

Под Запорожьем враги оккупировали город и похищают людей / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мелитополе российские оккупанты и коллаборанты похитили уже более 100 человек.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Facebook.

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"Сегодня число похищенных горожан коллаборантами и солдатами-оккупантами составляет более 100 человек", – сказал он.

По его словам, россияне начали похищать преподавателей Мелитопольского педагогического университета.

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Кроме того, они пытаются восстановить обучение в детских садах, не добившись того же от школ.

"Я уверен, что этого не получится, не захотят директора и преподаватели детсадов быть коллаборантами", – сказал Федоров.

Похищение мэра Мелитополя