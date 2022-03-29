У Маріуполі тяжко поранено кадировця – організатора вбивства Нємцова — "Азов"

У Маріуполі важко поранено наближеного до кадирова польового командира і організатора вбивства Бориса Нємцова Руслана Геремєєва. Деталі повідомляє Telegram-канал "Азов-Маріуполь".

Поранення було отримане після невдалого штурму порожнього будинку, що згорів, йдеться в повідомленні.

"Вочевидь, цей сивобородий горець під час штурму послизнувся на пляшці, яку перед тим залишили руські солдати, та прийняв на себе всю вогневу міць порожніх вікон маріупольської багатоповерхівки, та прикрив своїх менш досвідчених тікток-воїнів, врятувавши їм життя і здоров’я. Сподіваємось, що геремєєв помре від отриманих поранень, і український будинок відновить справедливість та помститься за Нємцова, чого не змогли зробити всі російські патріоти та силовики", — заявили в "Азові".