В Мариуполе тяжело ранен кадыровец – организатор убийства Немцова – "Азов"

Кадыровца, причастного к убийству российского оппозиционера Немцова, ранили в Мариуполе / Фото: Коллаж: Сегодня
В Мариуполе тяжело ранен приближенный к кадырову полевой командир и организатор убийства Бориса Немцова Руслан Геремеев. Подробности сообщает Telegram-канал "Азов-Мариуполь".
Ранение было получено после неудачного штурма пустого сгоревшего дома, говорится в сообщении.
"Очевидно, этот седобородый горец во время штурма поскользнулся на бутылке, которую прежде оставили русские солдаты, и принял на себя всю огневую мощь пустых окон мариупольской многоэтажки, и прикрыл своих менее опытных тикток-воинов, спас им жизнь и здоровье. Надеемся, что Геремеев умрет от полученных ранений, и украинский дом восстановит справедливость и отомстит за Немцова, чего не смогли сделать все российские патриоты и силовики", — заявили в "Азове".
Полк выложил видео штурма.
Ситуация в Мариуполе
- Российские оккупанты целенаправленно сбросили несколько бомб на детскую больницу и роддом в Мариуполе. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
- Все оружие, которое российские оккупанты применяли в Мариуполе, является запрещенным. Изначально военные РФ постоянно стреляли из "Градов" и артиллерии, систем "Буратино". Но когда они поняли, что так им не удастся пробить оборону Мариуполя, подняли в воздух авиацию.
- 29 марта очень тяжело проходила эвакуация из заблокированных армией России украинских городов, в первую очередь из Мариуполя и Чернигова, где ее практически не было.
- Беженцы из Мариуполя, приехавшие на запад Украины, постепенно рассказывают всю правду о том, какой ад им пришлось пережить после прихода "русских освободителей".