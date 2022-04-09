У Маріуполі окупанти ховають трупи городян у підземних переходах та тунелях

Окупанти закрили Маріуполь / Колаж "Сьогодні"

Новий факт злочину проти людяності зафіксовано на околиці Маріуполя. Тут виявлено тунель, у якому громадяни Російської Федерації складали вбитих ними українців.

Про це повідомляється на телеграм-каналі міської адміністрації Маріуполя.

Реклама

Що відомо

"Підземний перехід у районі Садків на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, убитих російськими військовими. Спеціальні групи зачистки щодня звозять сотні трупів у такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований у складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим", – йдеться у повідомленні.

Влада Маріуполя також повідомляє, що окупанти намагаються приховати свої злочини.

"Вони вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або ховають у братських могилах. Рашисти роблять все, щоб приховати трагедію в Маріуполі, бо масштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид у Бучі", – сказано в повідомленні.

Реклама

Обстановка у Маріуполі