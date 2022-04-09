У Маріуполі окупанти ховають трупи городян у підземних переходах та тунелях

Окупанти закрили Маріуполь / Колаж "Сьогодні"
Новий факт злочину проти людяності зафіксовано на околиці Маріуполя. Тут виявлено тунель, у якому громадяни Російської Федерації складали вбитих ними українців.
Про це повідомляється на телеграм-каналі міської адміністрації Маріуполя.
Що відомо
"Підземний перехід у районі Садків на околиці Маріуполя. Тут окупанти влаштували пункт збору тіл маріупольців, убитих російськими військовими. Спеціальні групи зачистки щодня звозять сотні трупів у такі пункти по всьому місту. Найбільший з них розташований у складському приміщенні на виїзді до селища Старий Крим", – йдеться у повідомленні.
Влада Маріуполя також повідомляє, що окупанти намагаються приховати свої злочини.
"Вони вивозять тіла для знищення в пересувних крематоріях або ховають у братських могилах. Рашисти роблять все, щоб приховати трагедію в Маріуполі, бо масштаби злочину в десятки разів страшніші за геноцид у Бучі", – сказано в повідомленні.
Обстановка у Маріуполі
- Згідно з вечірнім зведенням генштабу ЗСУ від 9 квітня, основні зусилля окупанти зосереджують на захопленні Маріуполя та на наступі в районі міста Ізюм.
- Бійці полку "Азов" продовжують оборону більшої частини міста, успішно знищуючи техніку супротивника.
- Радник мера міста Петро Андрющенко підтвердив, що у Маріуполі чути звуки вибухів у всіх районах, а окупанти готують крематорії для спалювання вбитих .
- Стало відомо, що під Маріуполем російські окупанти три дні катували 78-річного письменника Євгена Баля, ветерана Другої світової війни. Серце чоловіка не витримало, і він помер.