В Мариуполе оккупанты прячут трупы горожан в подземных переходах и тоннелях

Оккупанты закрыли Мариуполь / Коллаж "Сегодня"

Новый факт преступления против человечности зафиксирован на окраине Мариуполя. Здесь обнаружен тоннель, в котором граждане Российской Федерации складывали убитых ими украинцев.

Об этом сообщается на телеграм-канале городской администрации Мариуполя.

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Что известно

"Подземный переход в районе Садков на окраине Мариуполя. Здесь оккупанты устроили пункт сбора тел мариупольцев, убитых русскими военными. Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым", – говорится в сообщении.

Власти Мариуполя также сообщают, что оккупанты пытаются скрыть свои преступления.

"Они вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или захоранивают в братских могилах. Рашисты делают все, чтобы скрыть трагедию в Мариуполе, ибо масштабы преступления в десятки раз страшнее геноцида в Буче", – сказано в сообщении.

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Обстановка в Мариуполе