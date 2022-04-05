У Маріуполі окупанти обстріляли судно з іноземцями на борту

Судно, яке обстріляли ВМС Росії, тоне / Колаж "Сьогодні"
Російські окупанти обстріляли з моря цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, якому раніше не дали відійти від причалу заблокованого ними Маріуполя. В результаті одного з членів екіпажу було поранено, а судно спалахнуло.
Про це повідомили захисники міста-героя на своєму телеграм-каналі.
Що відомо
"Ворожим вогнем російських військ з моря обстріляне цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що перебувало біля одного з причалів. Одного з членів екіпажу було поранено, допомогу екіпажу і постраждалому надали бійці полку "Азов". У результаті обстрілу судно спалахнуло і тоне, в той час як ворог продовжує обстріл, унеможливлюючи гасіння пожежі, – повідомили "азовці".
Повідомляється, що в заблокованому окупантами маріупольському порту знаходяться ще два судна з Мальти та судно з Ямайки та Ліберії. На одному із суден є громадяни Туреччини.
Обстановка у Маріуполі
- 5 квітня президент України Володимир Зеленський повідомив, що його колега з Туреччини Реджеп Таїп Ердоган особисто домовляється з лідером Росії Володимиром Путіним про вивезення із заблокованого Маріуполя поранених та тіл загиблих захисників міста. Переговори про це почалися ще 31 березня, але поки що безрезультатно.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченкоповідомив, що у місті пошкоджено 90% інфраструктури. При цьому вже 40% неможливо відновити.
- За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, у Маріуполі зараз точаться вуличні бої, але немає інтенсивного наступу російських військ. Проте очікується "бійка важка та кривава".
- Полк "Азов" раніше повідомив, що не може піти з міста, тому що на розтерзання рашистам залишаться понад 100 тисяч мирних громадян.