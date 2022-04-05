В Мариуполе оккупанты обстреляли судно с иностранцами на борту

Судно, которое обстреляли ВМС России, тонет / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты обстреляли с моря гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, которому ранее не дали отойти от причала заблокированного ими Мариуполя. В результате один из членов экипажа был ранен, а судно загорелось.

Об этом сообщили защитники города-героя на своем телеграм-канале.

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Что известно

"Вражеским огнем российских войск с моря обстреляно гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся у одного из причалов. Один из членов экипажа был ранен, помощь экипажу и пострадавшему оказали бойцы полка "Азов". В результате обстрела судно вспыхнуло и тонет, в то время как враг продолжает обстрел, делая невозможным тушение пожара", – сообщили "азовцы".

Сообщается, что в заблокированном оккупантами мариупольском порту находятся еще два судна из Мальты и судно из Ямайки и Либерии. На одном из судов есть граждане Турции.

Обстановка в Мариуполе