У Маріуполі окупанти завдали авіаудару по "Азовсталі", під завалами мирні жителі

Тільки за минулу добу по "Азовсталі" було здійснено 35 авіаударів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі окупанти продовжують обстрілювати завод "Азовсталь", в якому знаходяться захисники міста, цивільні ховаються від обстрілів у підвалах. Під час одного з авіаударів постраждали мирні жителі, які опинилися під завалами.

Про це повідомляє Telegram-канал полку "Азов".

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"Тільки за минулу добу було здійснено 35 авіаударів, в ході яких сталось займання одного із цехів. Та найважливіше – від них постраждали цивільні, котррі нині перебувають під завалами. Військовослужбовці полку "Азов" надають першу медичну допомогу та прикладають всіх зусиль, аби звільнити цивільних з-під завалів", – йдеться в повідомленні.

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

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"Азов" просить евакуювати людей із Маріуполя

Заступник командира полку "Азов" "Калина" закликав увесь світ докласти зусиль, щоб евакуювати мирних людей з Маріуполя.

"Ворог продовжує скидати авіаційні бомби, б'є ракетна артилерія, стріляють гармати, продовжують бити ворожі танки, піхота намагається штурмувати. Ми хочемо подякувати тим, хто не на словах, а на ділі намагається допомогти цивільним жителям Маріуполя евакуюватися з цієї небезпечної території. хто докладає максимум зусиль для виведення з оточення наших військових, що залишилися віч-на-віч з переважними силами противника", – каже "Калина".

Також заступник полку "Азов" закликав евакуювати захисників Маріуполя.