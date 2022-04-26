В Мариуполе оккупанты нанесли авиаудар "Азовстали", под завалами мирные жители

Только за минувшие сутки по "Азовстали" было совершено 35 авиаударов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Мариуполе оккупанты продолжают обстреливать завод "Азовсталь", в котором находятся защитники города, гражданские скрываются от обстрелов в подвалах. Во время одного из авиаударов пострадали мирные жители, оказавшиеся под завалами.

Об этом сообщает Telegram-канал полка "Азов".

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"Только за минувшие сутки было совершено 35 авиаударов, в ходе которых произошло возгорание одного из цехов. Но самое важное – от них пострадали гражданские, которые сейчас находятся под завалами. Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов", – говорится в сообщении.

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

/ Фото: Полк АЗОВ telegram

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"Азов" просит эвакуировать людей из Мариуполя

Заместитель командира полка "Азов" "Калина" призвал весь мир приложить усилия, чтобы эвакуировать мирных людей из Мариуполя.

"Враг продолжает сбрасывать авиационные бомбы, бьет ракетная артиллерия, стреляют пушки, продолжают бить вражеские танки, пехота пытается штурмовать. Мы хотим поблагодарить тех, кто не на словах, а на деле пытается помочь гражданским жителям Мариуполя эвакуироваться с этой опасной территории. Благодарю тех, кто прилагает максимум усилий для вывода из окружения наших военных, оставшихся один на один с превосходящими силами противника", — говорит "Калина".

Также заместитель полка "Азов" призвал эвакуировать защитников из Мариуполя.