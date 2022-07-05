Ну Луганщині масштабно палає склад російських окупантів (фото, відео)

У Кадіївці палає склад загарбників/Фото: t.me/kyivoperativ, колаж: "Сьогодні"
У Кадіївці Луганської області горить склад російських окупантів. Вогонь видно з різних частин міста.
Про це пишуть Telegram-канали.
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На фото та відео із соцмереж видно, що вогонь охопив склад боєприпасів російських окупантів. Пожежу публікують як з близької відстані, так і з віддалених районів міста.
Партизани спалили окупантам техніку
У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні дня Росії зарізали російського рятувальника. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що місто не прийняло російську окупацію і раніше пасивний опір із саботажу перейшов уже в активну фазу.
"9 червня на Таганрозькому шосе на стоянці техніки МНС Росії раптом згоріло два тягачі і три великі причепи до вантажівок. Причину названо — підпал. 11 червня напередодні святкування дна Росії в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий вдарив ножем у спину працівника МНС, поранення виявилося смертельним", — розповів чиновник.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Брянській області горіла військова частина. Також ми писали, що у Туві спалахнув величезний склад.