Ну Луганщині масштабно палає склад російських окупантів (фото, відео)

У Кадіївці палає склад загарбників/Фото: t.me/kyivoperativ, колаж: "Сьогодні"

У Кадіївці Луганської області горить склад російських окупантів. Вогонь видно з різних частин міста.

Про це пишуть Telegram-канали.

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На фото та відео із соцмереж видно, що вогонь охопив склад боєприпасів російських окупантів. Пожежу публікують як з близької відстані, так і з віддалених районів міста.

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Партизани спалили окупантам техніку

У Маріуполі українські партизани спалили п'ять машин МНС РФ, а напередодні дня Росії зарізали російського рятувальника. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що місто не прийняло російську окупацію і раніше пасивний опір із саботажу перейшов уже в активну фазу.

"9 червня на Таганрозькому шосе на стоянці техніки МНС Росії раптом згоріло два тягачі і три великі причепи до вантажівок. Причину названо — підпал. 11 червня напередодні святкування дна Росії в натовпі за гуманітаркою біля "Метро" невідомий вдарив ножем у спину працівника МНС, поранення виявилося смертельним", — розповів чиновник.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Брянській області горіла військова частина. Також ми писали, що у Туві спалахнув величезний склад.