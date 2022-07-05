В Луганской области масштабно пылает склад российских оккупантов (фото, видео)

В Кадиевке горит склад захватчиков/Фото: t.me/kyivoperativ, коллаж: "Сегодня"

В Кадиевке Луганской области горит склад российских оккупантов. Огонь виден из разных частей города.

Об этом пишут Telegram-каналы.

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На фото и видео из соцсетей видно, что огонь охватил боеприпасы российских оккупантов. Пожар публикуют как с близкого расстояния, так и из отдаленных районов города.

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Партизаны сожгли оккупантам технику

В Мариуполе украинские партизаны сожгли пять машин МЧС РФ, а накануне дня России зарезали российского спасателя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что город не принял российскую оккупацию и ранее пассивное сопротивление по саботажу перешло уже в активную фазу.

"9 июня на Таганрогском шоссе на стоянке техники МЧС россии вдруг сгорело два тягача и три больших прицепа к грузовикам. Причина названа — поджог. 11 июня накануне празднования дна россии в толпе за гуманитаркой возле "Метро" неизвестный ударил ножом в спину работника МЧС. Ранение оказалось смертельным", — рассказал чиновник.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в Брянской области горела военная часть. Также мы писали, что в Туве вспыхнул огромный склад.