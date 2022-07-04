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На Миколаївщині ЗСУ потужно вдарили по складах окупантів

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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4 липня, 04:26
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Українські захисники продовжують нищити загарбників та їх техніку
ВСУ вдарили по загарбниках/Фото: колаж: "Сьогодні"
ВСУ вдарили по загарбниках/Фото: колаж: "Сьогодні"

ЗСУ з авіації завдали ударів по складах боєприпасів окупантів у Баштанському районі Миколаївської області. Один склад вдалося знищити.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Деталі

Парами ударних вертольотів Ка-52 та їх одиночним використанням ворог тричі за день атакував позиції ЗСУ в районі адміністративного кордону Херсонської та Миколаївської областей. Втрат немає.

Намагаючись розвідати позиції української армії в Херсонській Області, окупаційні війська запустили безпілотник "Орлан-10", який силами розрахунку переносного ЗРК був збитий..

За добу підтверджені втрати противника склали 47 солдатів і офіцерів, дві самохідні артустановки, гаубиця "Мста-Б", радіолокаційна станція і станція радіоелектронної розвідки, а також три одиниці броньованої техніки.

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Де ЗСУ ведуть успішний контрнаступ?

Національна гвардія України заявила про успіхи наших захисників щодо відбиття окупаційного війська РФ під Херсоном. Деталі обіцяють оприлюднити пізніше. Про це повідомив пресофіцер бригади швидкого реагування НГУ Харитін Старський.

"Що стосується Херсонського напряму, то там іде наша успішна контрнаступальна операція", – коротко сказав він.

Старський наголосив, що докладніше про успіхи українських воїнів щодо звільнення від ворога тимчасово окупованих територій Херсонської області розкажуть "дещо пізніше".

Зокрема, наголосив представник Нацгвардії, коли будуть результати, за якими можна буде поділитися з громадськістю.

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"Зараз варто набратися терпіння та почекати трохи", – додав він.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що означає відхід ЗСУ з Лисичанська. Також ми писали, що російські окупанти "подарували" ЗСУ цікавий трофей.

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