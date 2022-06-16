"У "ЛНР" не залишилося мужиків. Усі загинули під Сєверодонецьком" – визнання кадировця

Касок немає, але є в достатній кількості "колорадські" стрічки / Колаж "Сьогодні"

У невизнаному формуванні "ЛНР" усі чоловіки вже відправлені на фронт, воювати з ЗСУ. З них мало хто залишився живим. Про це свідчать одкровення чеченського бойовика, який побував на українському фронті.

Ці одкровення публікував у російських соцмережах кадировець Олександр Воложанін (позивний "Якудзе"), сторінки якого наразі виявилися заблокованими.

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Що відомо

За словами "Якудзе", луганські шахтарі воюють під загрозою репресій за Сєвєродонецьк у батальйоні так званої "ЛНР". Їх відправляють у бій у старих касках, у бою вони не придатні і тому масово гинуть.

"У них обязаловка. Просто забирають та відправляють. Кажуть, мужиків уже не лишилося у ЛНР, все на війні. Не підеш – карний злочин. От зараз із ними поговорив, від 100 людей їх залишилося 30, решта вже загинули всі під бомбардуваннями тут", – розповідає "Якудзе".

У коментарях до відео він уточнює, що всього від батальйону "ЛНР" у 600 людей залишилося 30 бійців, хоча від них все одно "толку мало". Ролики Воложанін публікував уже в пітерському шпиталі: він був поранений і втратив праве око.

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